Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил результаты женской сборной России по биатлону в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Если женская сборная так выступает, значит это и есть их потолок, это их реальное место. Да, бросилась в глаза Акимова, видно, что заряжена на результат, и подготовка чувствуется», — приводит слова Васильева Sport24.

Специалист добавил, что Акимовой пока не хватает готовности — видимо, спортсменка еще не до конца восстановилась после паузы, однако ее перспективы обнадеживают. Также Васильев выделил Анастасию Горееву, которая заняла 24 место.

«Но так безобразно, как стреляют две выдающиеся екатеринбургские спортсменки, Миронова и Казакевич, я поражаюсь. Кто их учил стрелять вообще? Не понимаю. От старта к старту все хуже, тем более в таких хороших условиях», — сказал Васильев.

Он добавил, что сейчас сборной России не нужен лидер, для начала необходимо выправить ситуацию и стабилизировать результаты.

Напомним, лучшей из россиянок в спринте стала Евгения Павлова, занявшая 18-е место при чистой стрельбе.