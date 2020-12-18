Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о реакции Ларисы Куклиной на то, что ей придется выступить на «Ижевской винтовке», чтобы подтвердить свое место в команде на январские этапы Кубка мира.

По словам Польховского, Куклина восприняла эту новость очень драматично. Тренер считает, что это правильно, поскольку спортсменка хочет выступать и бороться за высокие места.

«Мы ей всё объяснили, поговорили. Конечно были слёзы, но решение принято, и ей объяснили, что нужно ехать на «Ижевскую винтовку». На следующее утро она уже всё это осознала, приняла, и цель Ларисы сейчас — отбираться в команду на этапы КМ через этот старт», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Тренер добавил, что после «Ижевской винтовки» возможно ротация состава на Кубок мира: будут определенные критерии отбора.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в Хохфильцене (Австрия) состоялся женский спринт, в котором Куклина участие не принимала.