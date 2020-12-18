Российская фигуристка Станислава Константинова примет участие в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро».

На своей странице в «Инстаграме» Плющенко опубликовал видео, на котором показан фрагмент подготовки Константиновой к шоу.

«Лебединое озеро» будет показано в Москве на «ВТБ Арене» в период новогодних каникул — с 30 декабря по 5 января 2021 года. В нем также будут участвовать олимпийские чемпионки Елена Ильиных и Аделина Сотникова.

Напомним, Станислава Константинова тренируется в академии «Ангелы Плющенко» в группе Александра Волкова. До этого она занималась в Санкт-Петербурге под руководством Валентины Чеботаревой, но досрочно завершила прошлый сезон и перешла в академию Плющенко.