Согласно информации телеграм-канала «Инсайды от Карпа», нападающий «Спартака» Александр Кокорин самовольно улетел из Москвы на Мальдивы, несмотря на то, что клуб не отпустил его в отпуск и требовал продолжать тренировочный процесс.

Ранее агент футболиста Тимофей Бердышев в интервью Sport24 сообщил, что Кокорин согласовал своей отъезд с командой. Он улетел 17 декабря, а 27 декабря должен начать восстановительный процесс на Мальдивах.

Однако источник утверждает, что данная информация не является верной, и на самом деле Кокорин нарушил требования клуба.

«Клуб не согласился с этим, но это не остановило Кокорина и его агента. Мол, билеты куплены, семья заряжена — надо отдыхать на югах. И тут представитель Кокорина Бердышев вдруг заявляет, что Саша улетел и всё тут. Как считаете — это нормально?» — пишет источник.

Напомним, в «Спартаке» хотели, чтобы Кокорин продолжал индивидуальные тренировки до 31 декабря включительно.