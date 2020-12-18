Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новость о том, что зрители признали Алину Загитову лучшей телеведущей 2020 года.

«Круто! Она большой молодец, хочу ее поздравить. Очень рад за то, что Алина берет новые высоты и в телевидении тоже. Раз это определяли люди, значит, она совершенно заслуженно признана лучшей. Так держать», — сказал Жулин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, опрос проводило издание «Комсомольская правда». Загитова набрала 29,79% голосов и опередила Ольгу Бузову, за которую проголосовали 24,9% опрошенных. Третье место с большим отставанием заняла Регина Тодоренко — 9,47%.

Примечательно, что Загитова является телеведущей проекта «Ледниковый период», в котором принимают участие Бузова и Тодоренко.