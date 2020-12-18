Даниил Глейхенгауз, тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе, стал героем одной из рубрик первого номера 2021 года журнала GQ.

На своей странице в «Инстаграме» показал страницу журнала и сообщил, что получил новый опыт fashion-съемок. Пользователи Сети изучили превью статьи и раскритиковали хореографа за фразу о том, что карьеры Алины Загитовой и Евгении Медведевой «застыли».

Глейхенгауз ответил, что эти слова принадлежат не ему.

«Фраза «карьеры обеих спортсменок из «Хрустального» застыли, чего не скажешь о Глейхенгаузе» — это мнение автора рублики, а не моя прямая речь. С этим мнением я не согласен», — написал хореограф в комментариях под своей публикацией.

Напомним, Медведева не выходила на лед в текущем сезоне из-за проблем со здоровьем. Загитова год назад приостановила карьеру и с тех пор не соревнуется.