В австрийском Хохфильцене продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 19 декабря, состоится мужская гонка преследования, начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Старлист на пасьют составляется согласно результатом спринтерской гонки, которая состоялась ранее. Таким образом, первым на дистанцию уйдет норвежец Стурла Хольм Лагрейд, потом гонку начнут его соотечественники Йоханнес Дале и Йоханнес Бё.

Первым из россиян на старт выйдет Евгений Гараничев под 13-м номером. Александр Логинов будет стартовать 17-м, Эдуард Латыпов — 30-м, Антон Бабиков — 34-м, Матвей Елисеев — 38-м. Карим Халили по итогам спринта не попал в топ-60 и не отобрался в гонку преследования.