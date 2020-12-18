Российская фигуристка Софья Самоделкина ответила на вопрос, испытывает ли страх во время исполнения прыжков.

«Если заходить на прыжок, то не страшно, прыгать — нет. Страшно бывает, если вылетаешь в наклоне. Тогда страшно. Летишь и думаешь: боже, пожалуйста, только бы не убиться. А так прыгать — нет», — рассказала Самоделкина в интервью Первому каналу.

Она пояснила, что во время захода на прыжок фигурист думает о том, что делает, а не прыгает сломя голову. Софья подчеркнула, что срабатывает инстинкт самосохранения, и когда прыжок получается неудачным, сразу понимаешь, что «летишь не туда».

Напомним, Самоделкина тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Она владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом. Также она выучила четверной риттбергер, но не исполняла его на соревнованиях.