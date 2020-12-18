В австрийском Хохфильцене продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 19 декабря, состоится женская гонка преследования, начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

Стартлист на пасьют составляется согласно результатам спринта, состоявшегося ранее. Таким образом, под первым номером гонку начнет норвежка Тириль Экхофф, следом на дистанцию уйдут ее соотечественницы Ингрид Тандревольд и Марте Ульсбю Ройселанн.

Первой из россиянок на старт выйдет Евгения Павлова по 18-м номером. Анастасия Гореева побежит 25-й, Татьяна Акимова — 33-й, Светлана Миронова — 39-й, Ульяна Кайшева — 48-й.

Ирина Казакевич по итогам спринта стала 61-й и не попала в гонку преследования.