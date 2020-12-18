Баскетбольный «Зенит» потерпел разгромное поражение от ЦСКА, а Серхио Перес стал пилотом «Ред Булл». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.
Перес подписал контракт с «Ред Булл»
Мексиканский пилот Серхио Перес подписал контракт с «Ред Булл». Он станет напарником Макса Ферстаппена вместо Александера Албона, который, в свою очередь, будет выполнять роль резервного и тест-пилота.
Московский ЦСКА на своей арене разгромил петербургский «Зенит» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 83:65. Для команды Хави Паскуаля это поражение стало пятым в текущем розыгрыше турнира.
Кокорин улетел на Мальдивы. Возможно, не согласовал это со «Спартаком»
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин улетел на Мальдивы, хотя клуб не отпускал его в отпуск. Агент игрока сообщил, что существует договоренность с клубом, согласно которой Кокорин до 27 декабря будет отдыхать, затем начнет восстановление на Мальдивах. Но телеграм-канал «Инсайды от Карпа» утверждает, что футболист улетел без разрешения клуба.
Константинова выступит в шоу Плющенко
Российская фигуристка Станислава Константинова примет участие в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». Спектакль будет показан в Москве в новогодние каникулы.
Ковальчук близок к переходу в «Авангард»
Российский нападающий Илья Ковальчук, у которого истек контракт с «Вашингтон Кэпиталз», в ближайшее время может стать игроком омского «Авангарда». Соглашение будет рассчитано до конца сезона.
Сборная России по биатлону установила новый антирекорд
Сборная России по биатлону не завоевывает медали уже в 35 гонках подряд — это новый антирекорд команды. В сегодняшнем женском спринте в Хохфильцене лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, занявшая 18-е место.
Загитову признали лучшей телеведущей года
Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову признали лучшей телеведущей 2020 года. По итогам опроса, проведенного «Комсомольской правдой», она обошла Ольгу Бузову и Регину Тодоренко.
Сборная России по гандболу стала пятой на чемпионате Европы
Российские гандболистки одержали победу над Нидерландами в матче за пятое место чемпионата Европы. Игра проходила в датском Хернинге и завершилась со счетом 33:27.
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