Баскетбольный «Зенит» потерпел разгромное поражение от ЦСКА, а Серхио Перес стал пилотом «Ред Булл». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Перес подписал контракт с «Ред Булл»

Мексиканский пилот Серхио Перес подписал контракт с «Ред Булл». Он станет напарником Макса Ферстаппена вместо Александера Албона, который, в свою очередь, будет выполнять роль резервного и тест-пилота.

ЦСКА разгромил «Зенит»

Московский ЦСКА на своей арене разгромил петербургский «Зенит» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 83:65. Для команды Хави Паскуаля это поражение стало пятым в текущем розыгрыше турнира.

Кокорин улетел на Мальдивы. Возможно, не согласовал это со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин улетел на Мальдивы, хотя клуб не отпускал его в отпуск. Агент игрока сообщил, что существует договоренность с клубом, согласно которой Кокорин до 27 декабря будет отдыхать, затем начнет восстановление на Мальдивах. Но телеграм-канал «Инсайды от Карпа» утверждает, что футболист улетел без разрешения клуба.

Константинова выступит в шоу Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова примет участие в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». Спектакль будет показан в Москве в новогодние каникулы.

Ковальчук близок к переходу в «Авангард»

Российский нападающий Илья Ковальчук, у которого истек контракт с «Вашингтон Кэпиталз», в ближайшее время может стать игроком омского «Авангарда». Соглашение будет рассчитано до конца сезона.

Сборная России по биатлону установила новый антирекорд

Сборная России по биатлону не завоевывает медали уже в 35 гонках подряд — это новый антирекорд команды. В сегодняшнем женском спринте в Хохфильцене лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, занявшая 18-е место.

Загитову признали лучшей телеведущей года

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову признали лучшей телеведущей 2020 года. По итогам опроса, проведенного «Комсомольской правдой», она обошла Ольгу Бузову и Регину Тодоренко.

Сборная России по гандболу стала пятой на чемпионате Европы

Российские гандболистки одержали победу над Нидерландами в матче за пятое место чемпионата Европы. Игра проходила в датском Хернинге и завершилась со счетом 33:27.