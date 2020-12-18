В Дрездене (Германия) стартует третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 19 декабря, состоятся мужской и женский спринты свободным стилем.

Мужскую сборную России будут представлять шесть спортсменов: Александр Большунов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Антон Тимашов, Ермил Вокуев и Александр Терентьев.

В женской сборной России пять лыжниц: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина и Наталья Мекрюкова.

В 13:00 по московскому времени стартует квалификация, по итогам которой в финальную часть соревнований выйдут по 30 мужчин и женщин, показавших лучшее время. Четвертьфинальные забеги начнутся в 15:25 мск.