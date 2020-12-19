Геннадий Головкин после боя с Саулем Альваресом. Фото: соцсети

Геннадий Головкин после боя с Саулем Альваресом. Фото: соцсети

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин техническим нокаутом выиграл бой за титул чемпионом мира по версии IBF и IBO в среднем весе. Поединок против Камила Шеремету проходил в Голливуде (штат Флорида, США).

Судьи поставили технический нокаут после 7-го раунда. По ходу боя Головкин умудрился четыре раза отправить Шеремету в нокдаун.

Головкин превзошел рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе. У казахстанского боксёра – 21 защита, у Хопкинса осталось двадцать.

Отметим, что Головкин появился на ринге в специальных перчатках и трусах, посвящённых погибшему баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту. Вся форма Головкина была оформлена в традиционных для «Лейкерс» фиолетово-жёлтых цветах.

Предыдущий поединок Головкина проходил в октябре 2019 года, когда он победил украинца Сергея Деревянченко.