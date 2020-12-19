На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене сегодня, 19 декабря, пройдет мужская гонка преследования.

Начало гонки назначено на 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:



Старлист на пасьют составляется согласно результатом спринтерской гонки, которая прошла ранее. Таким образом, первым на дистанцию уйдет норвежец Стурла Хольм Лагрейд, затем гонку начнут его соотечественники Йоханнес Дале и Йоханнес Бё.

Первым из россиян на старт выйдет Евгений Гараничев под тринадцатым номером. Александр Логинов будет стартовать 17-м, Эдуард Латыпов — 30-м, Антон Бабиков — 34-м, Матвей Елисеев — 38-м. Карим Халили по итогам спринта не попал в топ-60 и не отобрался в гонку преследования.