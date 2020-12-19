Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал исход встречи регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА. Петербургский клуб проиграл все четыре четверти, уступив со счетом 83:65.

Поздравив ЦСКА с победой, Паскуаль отметил, что армейцы были лучше. Тренер «Зенита» подчеркнул, что петербуржцы боролись только первые 17 минут. По словам Паскуаля, в концовке второй четверти команда убила сама себя, сделав много ошибок в защите и нападении. Плохой отрезок привел к отставанию в «-14».

Паскуаль отметил, что во второй половине матча команда старалась и сражались. Но когда ты играешь против ЦСКА, «Реала», «Барселоны» должен быть в игре на протяжении 40 минут.

«Одной из главных задач на сегодня был контроль подборов, это не получилось, так как ЦСКА закончил матч с 10 подборами в нападении — это очень много. Мы делали ненужные ошибки: промазали много открытых бросков, бросков из-под кольца. Это баскетбол, ты должен набирать очки, мы сегодня этого не сделали», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Паскуаль посетовал на ненужные ошибки: промазали много открытых бросков, бросков из-под кольца. Нужно было набирать очки, чего «Зенит» в этой игре не сделал.