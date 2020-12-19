Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в интервью генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда» выразила свое мнение о допинге.

По словам Навки, фигурное катание — это точно спорт без допинга, и никакой допинг не поможет вестибулярному аппарату собраться, сконцентрироваться, сделать наисложнейшие прыжки и элементы.

«У нас настолько четко отработанная техника, поэтому допинг — точно не про фигурное катание. А то, что вся Европа сидит на допинге, это мы знали…», — сказала Навка.

Навка добавила, что никогда не слышала, чтобы кто-то из фигуристов принимал допинг в мире. Но спортсменки рассказывали про другие виды спорта, что кто-то — астматики, кто-то — еще что-то выписывают, себе и официально принимают допинг. А ошибкой является то, как к этому относится страна.