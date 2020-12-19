Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о проведении регулярного чемпионата из 56 встреч. Дата старта — 13 января 2021 года.

Как отмечает пресс-служба лиги, в новом регулярном чемпионате клубы НХЛ сыграют в изменененных дивизионах. Так, появится канадский дивизион, который будет содержать в себе семь команд из Канады.

Кроме того, известно, что игроки готовы пойти на увеличение процента отсрочки зарплаты на следующий сезон, но не соглашаются увеличивать процент эскроу. На переговорах летом стороны условиились, что в последние три сезона действия нынешнего коллективного соглашения (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) он будет 6%.