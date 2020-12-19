На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене сегодня, 19 декабря, пройдет женская гонка преследования.

Начало гонки назначено на 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:



Стартовый лист на гонку преследования составляется исходя из результатов спринта, состоявшегося ранее. Таким образом, под первым номером гонку начнет норвежка Тириль Экхофф, следом на дистанцию уйдут ее соотечественницы Ингрид Тандревольд и Марте Ульсбю Ройселанн.

Первой из россиянок на старт выйдет Евгения Павлова по 18-м номером. Анастасия Гореева отправится 25-й, Татьяна Акимова — 33-й, Светлана Миронова — 39-й, Ульяна Кайшева — 48-й.

Ирина Казакевич по итогам спринта стала 61-й и не пробилась в гонку преследования.