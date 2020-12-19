Чешский хавбек московского «Спартака» Алекс Крал может уйти из клуба. Кучерявый полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает The Athletic, 22-летнего чешского игрока хотел бы заполучить «Вест Хэм Юнайтед». В английском клубе надеются усилить позицию центрального полузащитника в ближайшее трансферное окно. Источник пишет, что к трансферу может приложить руку его агент, который также является агентом футболиста «Вест Хэма» Владимира Цоуфала.

Напомним, что Крал перебрался в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Стоимость перехода хавбека составила 12 миллионов евро. В текущем сезоне в девятнадцати матчах Российской Премьер-Лиги Крал сделал три голевые передачи.