Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о перспективах женской сборной России на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

По словам Губерниева, хоть мы и закрепились на пятом месте в Кубке наций, которое позволяет рассчитывать на максимальную квоту в следующем сезоне, Австрия наступает на пятки. Губерниев отметил, что Казакевич не попала в пасьют, занимает 23-е место в общем зачёте Кубка мира и находится на грани непопадания в масс-старт. У остальных, по наблюдениям Губерниева, ситуация ещё хуже.

«При самых плохих раскладах женская сборная никак не будет представлена в масс-старте. Тогда это будет катастрофа. Ждём гонку преследования, чтобы попасть в масс-старт и улучшить свои позиции», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Отметим, что в масс-старт попадают спортсмены из топ-25 общего зачёта Кубка мира и пять спортсменов, показавших самые высокие результаты на отдельно взятом этапе Кубка мира.