Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поучаствовал в съемках шоу о фигурном катании «Ледниковый период». Футбольный тренер выступил в качестве жюри.

Об этом Семин рассказал в инстаграме.

«Переживания и эмоции переполняют, когда перед тобой происходит настоящий спектакль на льду! Забываешь, что в паре только один профессионал в фигурном катании высочайшего класса!», — написал Семин.

Специлиаст выразил слова благодарности тренеру Татьяне Анатольевне Тарасовой и Илье Авербуху, Татьяне Навке и Елене Исинбаевой — «за наслаждение этим очень тяжелым, но бесконечно великолепным видом спорта».

Напомним, что Семин покинул «Локомотив» во время паузы в прошлом чемпионате России после начала пандемии коронавируса.