На утро 19 декабря в России было зафиксировано 28 209 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки.

Последние статистические данные сообщает портал стопкоронавирус.рф. Также за последний день в стране 585 человек умерло от коронавируса, полностью выздоровело 26 109 человека.

В Москве было выявлено 6459 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, еще 3754 новых больных — в Санкт-Петербурге.

Общее число заболевших коронавирусом в Росси достигло отметки в 2 819 429 человек, из них выздоровели 2 254 742 человек, еще 50 347 человека стали жертвами пандемии. В общей сложности было проведено более 85 миллионов тестов на коронавирус по России за все время пандемии.