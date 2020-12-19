Российский фигурист Андрей Кутовой рассказал о своем опыте посещения музеев.

Кутовой отметил, что сейчас из-за ситуации с карантином в музеи он не ходит, а раньше посещал в Мариинский театр. Однако, как признался Кутовой, музеи фигурист не очень любит.

«Как-то от школы мы ходили на экскурсию в «Эрмитаж». Часа четыре бродили по залам, я чуть не уснул. Конечно, картины там красивые. Но нам ничего не объясняли, мы просто смотрели, а когда не понимаешь, что именно изображено, становится неинтересно», — приводит слова Кутового пресс-служба ФФККР.

Напомним, что российский фигурист Андрей Кутовой выиграл пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве в соревнованиях среди кандидатов в мастера спорта. За оба выступления фигурист из клуба Тамары Москвиной набрал чуть более 231 балла от судей. После короткой программы он шел на первом месте, в произвольной стал вторым.