Агент форварда «Спартака» Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал, что футболист покинул тренировочную базу клуба и продолжит восстановление на Мальдивах.

Ранее СМИ сообщали, что Кокорин нарушил предписание руководства московского клуба тренироваться на базе по индивидуальной программе до 31 декабря и уехал в отпуск за границу.

Как рассказал агент, слова которого приводит Sport 24, после переговоров со «Спартаком» был найден компромисс: Кокорин отправился на Мальдивы вместе с реабилитологом и физиотерапевтом.

Напомним, что последний раз форвард выходил на поле в игре против «Ротора» в конце ноября. В текущем сезоне 29-летний нападающий сыграл десять матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, отметившись двумя мячами с пенальти.