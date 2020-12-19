Официальный твиттер сборной России выложил детское фото экс-капитана сборной России и легенды «Зенита» Андрея Аршавина с новогоднего утренника.

На фото ребенок Аршавин, которому в следующем году исполнится сорок лет, запечатлен стянущим руки вверх. Рядом находится Дед Мороз.

«Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль ЕВРО», — подписано фото.

Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль ЕВРО ????#СубботнееРетро pic.twitter.com/8Z4QvpIOPo — Сборная России (@TeamRussia) December 19, 2020

Аршавин в составе сборной России выходил в полуфинал чемпионата Европы 2008 года. Атакующий полузащитник пропустил первые две игры с Испанией и Грецией, а затем принял участие в матчах со Швецией, Голландией и Испанией.