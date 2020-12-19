Наставник чемпионов Беларссии солигорского «Шахтёра» Роман Григорчук выразил мнение о невызове в сборную Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«Если бы я был главным тренером сборной Украины, думаю, я бы Ракицкого не вызвал в сборную. Но я не осуждаю и не хочу комментировать то, что происходит с Ракицким. Это его дело, но в сборной у меня он бы тоже не играл», — отметил Григорчук в интервью на YouTube-канале «Вацко Live». Тренер подчеркнет, что никого не осуждает, но сказал, как бы он поступил.

Напомним, что защитник «Зенита» не вызывается в сборную Украины последние два года — после перехода в «Зенит» из донецкого «Шахтера».