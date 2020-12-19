Украинский универсал «Манчестер Сити» Александр Зинченко, уже выступавший прежде за «Уфу», может снова вернуться в российский чемпионат.

Как информирует анлийские СМИ, рулевой «Сити» Хосеп Гвардиола не готов гарантировать Зинченко игру в основном составе команды, поэтому клуб из Манчестера может рассмотреть предложения о трансфере футболиста.

Сообщается, что интерес к украинскому футболисту проявляют не только российские клубы. Среди них есть команды из Англии, Италии, Испании и Германии.

Напомним, что Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В прошлом сезон он начал действовать на позиции левого латераля. В текущем сезоне Зинченко сыграл пять матчей в составе команды Гвардиолы и не отметился результативными действиям.