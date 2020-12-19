Сборная Швеции переиграла национальную команду Финляндии в игре на Кубок Первого канала. Итоговый счет встречи — 4:1 в пользу шведов.

Первый период закончился без голов. После перерыва форвард московского «Динамо» Оскар Линдберг открыл счет, а затем удвоил преимущество шведов. Вскоре отставание финнов стало крупнее — отличился Йеспер Фреден.

Финны отыграли одну шайбу с помощью большинства, после чего Швеция забросила еще один гол благодаря Марио Кемпе.

Ранее в первом матче турнира Финляндия победила Чехию, а Швеция уступила по буллитам России.