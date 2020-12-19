Соглашение защитника «Локомотива» Мацея Рыбуся с железнодорожниками автоматически продлено до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Мацей Рыбусь перебрался в «Локомотив» из французского «Лиона» в 2017 году за € 1,75 млн. В текущем сезоне поляк сыграл 24 матча и не отметился результативными действиям.

У футболиста два забитых мяча за московской клуб. В составе «Локомотив Рыбус стал чемпионом России в 2018 и выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, что в последних десяти матчах во всех турнирах «Локомотив» одержал только две победы. 13 декабря московский клуб был разгромлен в матче с «Краснодаром» — 0:5.

Ранее Рыбус выступал в России за грознеский «Ахмат».