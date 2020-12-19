Молодёжная сборная России впервые потренировалась в Эдмонтоне после прохождения четырёхдневного карантина.

По словам главного тренера российской сборной Игоря Ларионова, в первую очередь штаб доволен, что все вышли с карантина. Ларионов отметил, что на тренировке главной задачей было вернуть навыки, заложенные в Новогорске, чтобы игроки почувствовали лед, клюшки и шайбу.

Ларионов поблагодари игроков за проявленный профессионализм в эти четыре дня карантина в номерах, где происходил тренировочный процесс.

Молодежный чемпионат мира-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Команда Игоря Ларионов проведет матчи группы B с Чехией, Швецией, США и Австрией. Все игры пройдут на одной арене.