Форвард «Спартака» Александр Кокорин может вернуться в «Сочи».

Как сообщает Sport 24, южный клуб выразил интерес в возвращении футболиста, который уже выступал за «Сочи» в аренде во второй части прошлого сезона. «Сочи» хочет воспользоваться тем, что Кокорин может уйти из «Спартака». Южане могут предложить Кокорину условия по соглашению, которые есть у него сейчас в «Спартаке». Руководство «Сочи» ставит задачу попасть в еврокубки в этом сезоне, поэтому Кокорину было сказано, что команда будет идти в верхней части турнирной таблицы.

Сообщается, что Кокорин ожидает, кто сменит Доменико Тедеско на посту рулевого «Спартака», а потом примет решение о своем будущем.

В нынешнем сезоне Кокорин, перешедший в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента, провел за москвичей десять матчей, забил два гола с пенальти и сделал две голевые передачи.