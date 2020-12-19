Московский «Спартак» предложил голкиперу Артёму Реброву и защитнику Андрею Ещенко подписать новые контракты сроком на один год. СМИ обратились в «Спартак» по этому поводу — в клубе подтвердили эту информацию.

Оба футболиста играют в клубе уже давно. Вратарь Ребров находится в«Спартаке» с 2011 года. В текущем сезоне Ребров в одном матче пропустил один гол. Соглашение 36-летнего голкипером с красно-белыми истекает в июне 2021 года. Крайний защитник Ещенко играет за «Спартак» с 2016 года. В «Спартак» он перешел на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Ещенко провёл 12 матчей и не отметился голевыми действиями. Его соглашение также истекает в июне 2021 года.

Напомним, что «Спартак» ушел на перерыв в чемпионате, занимая третью строчку в турнирной таблице РПЛ.