Состоялась квалификация спринта свободным стилем у мужчин в ходе четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.

Сильнейший результат продемонстрировал французский лыжник Люка Шанава — 2.19,57. В тридцатку лучших также пробились четыре российских лыжника. Квалификацию преодолели Глеб Ретивых, отставший от Шанава на 4,55 секунды, занял десятое место. Александр Большунов отстал на доли десятых секунды и (+4,59) занял одиннадцатую строчку. Александр Терентьев (+4,88) стал тринадцатым, Артем Мальцев показал пятнадцатое время (+5,04).

Другие российские лыжники Ермил Вокуев и Антон Тимашов не смогли пройти квалификацию.