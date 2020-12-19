Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд победил в гонке преследования на 12,5 км, которая прошла на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Биатлонист допустил один промах и опередил ближайшего преследователя более чем на 31 секунду. Вторым пришел француз Эмильен Жаклен, отставший на 8,5 секунд, проведя гонку без промахов. Бронзовым призёром стал другой норвежец Йоханнес Бё, допустивший три осечки на огневом рубеже.

Лучшим в российской команд стал Матвей Елисеев, показавший 18-й результат. Елисеев стартовал с 38-го место и безупречно справился с четырьмя огневыми рубежами. Александр Логинов допустил три промаха и занял 22-е место. Евгений Гараничев — 25-й с тремя промахами. Эдуард Латыпов — 29-й с двумя осечками на рубежах. Антон Бабиков допустил две ошибки на стрельбище и занял 37-е место.