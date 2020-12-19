Сборная России по хоккею выигрывает у Чехии по ходу первого периода матча Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура.

Игра проходит в Москве на ЦСКА-Арене, на данный момент счет в матче 2:1 в пользу сборной России.

Первую шайбу забросил в этой встрече Антон Бурдасов. Это произошло на исходе 7-й минуты игры, авторами голевых передач стали Дмитрий Саморуков и Игорь Ожиганов. Затем удвоил преимущество россиян Андрей Кузьменко с передачи Ивана Морозова.

На 16-й минуте чехи сократили отставание — шайбу забросил Лукаш Седлак, передачи сделали Радан Ленц и Давид Скленичка.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь, команды сыграют еще минимум два периода.