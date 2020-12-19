Немецкий футбольный тренер, наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может вновь возглавить гельзенкирхенский «Шальке».

Информацию об этом сообщает немецкий портал Ruhr24. Как стало известно СМИ, «Шальке» сейчас находится в поисках нового главного тренера, поскольку не так давно этот пост покинул предыдущий наставник Мануэль Баум.

Известно, что в шорт-листе руководителей клуба также находятся фамилии Фридхельма Функеля и Торстена Финка.

Напомним, ранее стало известно о решении Доменико Тедеско покинуть московский «Спартак» по окончании сезона-2020/21. Также тренер отметил, что не хотел бы принимать участия в зимней трансферной кампании клуба, поскольку уже через полгода не будет иметь к нему никакого отношения.