Российский лыжник Глеб Ретивых выиграл бронзовую медаль в коньковом спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

Победу в гонке одержал итальянец Федерико Пеллегрино, выигравший второй спринт подряд. На финише он опередил британца Эндрю Янга. Глеб Ретивых проиграл на финише 0,91 секунды лидеру.

Еще один россиянин, пробившийся в финал — Александр Большунов, он занял в заключительном забеге 4-е место, уступив Пеллегрино 1,19 секунды. Пятое и шестое места заняли Саймон Хэмилтон и Кевин Болджер.

До полуфинала сумел дойти россиянин Александр Терентьев, на стадии четвертьфинала выбыл из борьбы Артем Мальцев Ермил Вокуев и Антон Тимашов не вошли в топ-30 по итогам квалификации.