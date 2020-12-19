На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовала женская гонка преследования.

Прямую трансляцию гонки можно увидеть здесь.

Спортсменки отправятся в гонку с отставаниями по результатам спринта, который состоялся вчера, 18 декабря. Под первым номером гонку начнёт норвежка Тириль Экхофф, следом на дистанцию уйдут её соотечественницы Ингрид Тандревольд и Марте Ульсбю Ройселанн.

Первой из россиянок на старт выйдет Евгения Павлова по 18-м номером. Анастасия Гореева отправится 25-й, Татьяна Акимова — 33-й, Светлана Миронова — 39-й, Ульяна Кайшева — 48-й.

Отметим, в пасьют не удалось квалифицироваться Ирине Казакевич: в спринте она заняла 61-е место, являясь на гонку первой запасной.