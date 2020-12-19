Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказала мнение о возможном повышении возрастного ценза в женском одиночном катании.

В эфире радио «Комсомольская правда» Навка отметила, что видит толику правды в таком решении с повышением возраста. Фигуристка отметила, что ее муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все время возмущается при просмотре выступлений одиночниц: «Она еще ребенок! Маленькая девочка! Это не женское фигурное катание, которое мы все привыкли смотреть!».

По словам Навки, сложные четверные прыжки для юных фигуристок очень опасны — это колоссальная нагрузка на позвоночники, кости и еще не установившиеся связки. «Девочки еще не рожали, они даже не перешли возраст 20 лет. Я с ужасом думаю, что их ждет, когда им будет 40», – заключила Навка.