Швейцарская лыжница Надин Фэндрих выиграла коньковый спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.

В финальном забеге второе место заняла американка Софи Колдуэлл, третье — словенка Анамария Лампич. Их проигрыш составил чуть более 0,3 секунды, разница между собой — 0,03 секунды.

Лыжницы сборной России не сумели пробиться в финальный забег. До полуфинала смогла дойти Наталья Непряева, она заняла третье место в своем забеге, но не смогла добраться в финал как лаки-лузер, поскольку забег оказался медленным.

Юлия Ступак и Татьяна Сорина выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала. Квалификационный барьер топ-30 не смогли пройти еще две лыжницы из России — Наталья Мекрюкова и Христина Мацокина.