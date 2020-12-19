Норвежская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на 10 километров на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Экхофф прошла гонку с одним промахом за 28 минут и 24 секунды. На подиум забрались две биатлонистки из Швеции. Второе место заняла Ханна Оберг, третье — ее сестра Эльвира Оберг, она выиграла финишный спурт в борьбе с норвежкой Ингрид Тандревольд.

Лучшей из российских биатлонисток на финише оказалась Татьяна Акимова. С двумя промахами она показала 29-й результат, уступив лидеру 2 минуты и 40,4 секунды. 33-й стала Евгения Павлова, которая промахнулась пять раз (отставание 2 минуты 48 секунд). Сорок третье место у Светланы Мироновой — 4 промаха, 3:28 отставания, следом за ней на 44-м месте финишировала Анастасия Гореева.

На 50-й строчке финишировала Ульяна Кайшева, она допустила 5 промахов и уступила лидеру более четырех минут.