Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала, домашнего этапа Евротура в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной России.

В первом периоде сборная России отличилась дважды: на 7-й минуте встречи отличился Антон Бурдасов, а на 10-й — Андрей Кузьменко. Сборная Чехии ответила в первом периоде шайбой Лукаша Седлака.

Во втором периоде команды не отметились заброшенными шайбами, а в третьем сборной России удалось увеличить разрыв в счете. Дубль в игре оформил Максим Мамин: на 41-й минуте удалось забросить шайбу с игры, а на 58-й форвард забросил шайбу уже в пустые ворота.

Завтра, 20-го декабря, сборная России сыграет со сборной Финляндии.