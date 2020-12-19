Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова побывала на хоккейном матче Россия — Чехия, который проводился в рамках второго тура Кубка Первого канала.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» фигуристка опубликовала несколько фотографий с игры. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной России.

В перерыве матча Алина Загитова вышла в эфир Первого канала и дала интервью.

Напомним, на данный момент Алина Загитова все еще не возобновила спортивную карьеру: она не соревнуется уже больше года. В текущем сезоне спортсменка не участвовала в этапах Кубка России и не заявлялась на чемпионат России, но попробовала себя в роли телеведущей на проекте «Ледниковый период».