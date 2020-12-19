Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем отношении к хоккею и своих попытках заняться этим видом спорта.

В интервью Первому каналу Загитова отметила, что пробовала заниматься хоккеем в детстве, ее отец — хоккейный тренер, он ставил ее на коньки, дал клюшку и обмундирование. «Я поехала, упала пару раз. Было больно и сложно. Думала, что это легче», — сказала фигуристка.

Также спортсменка отметила, что ее брали на хоккей с самого детства. «Когда мама была беременна мной, я уже ходила на хоккей», — отметила Загитова, добавив, что ее родители думали, что родится мальчик, однако на свет появилась Алина. Её жизнь, в итоге, тоже оказалась связанной со льдом, но с фигурным катанием.

Напомним, сегодня, 19 декабря, Алина Загитова побывала на матче Кубка Первого канала Россия — Чехия.