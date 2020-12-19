Двукратный призер чемпионата России по фигурному катанию Сергей Добрин, ранее работавший ассистентом в группе Этери Тутберидзе, рассказал о том, какие методы работы использует заслуженный тренер России.

В интервью порталу «Спорт уик-энд» Добрин заявил о том, что навсегда запомнил момент с подготовкой девочки на просмотре и слова Тутберидзе: «Зачем ты пошел ее тренировать?». Тренер две недели пытался работать с ней индивидуально, а Тутберидзе говорила, что фигуристка должна научиться всему сама, нельзя ее натаскивать.

«За две недели эта девочка не сумела освоить сложные прыжки, и ей было сказано «до свидания», — отметил Добрин, подчеркнув, что на ситуацию не подействовали даже слезы мамы фигуристки.

«Уже говорил, что для работы в группе Тутберидзе, а уж тем более для достижения успеха, нужно продать душу дьяволу. Только такая система сегодня приносит результат», — отметил Добрин, добавив, что за последние годы никто не может посягнуть на позиции учениц Тутберидзе, хоть с нормальной жизнью такая работа несовместима.