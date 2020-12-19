Стало известно, кто из российских биатлонистов отобрался в гонки с общего старта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Оба масс-старта состоятся завтра, 20 декабря. Начало мужской гонки назначено на 14:00 по московскому времени, девушки выйдут на старт в 16:25.

В мужскую тридцатку стартующих отобрались Александр Логинов (16-й номер в старт-листе), Матвей Елисеев (23-й номер) и Евгений Гараничев (27-й номер, один пятерки лучших на текущем этапе).

В число участниц женской гонки вошла лишь одна спортсменка — Ирина Казакевич, ее стартовый номер — 24.

В числе запасных на мужскую гонку значится Эдуард Латыпов, в числе запасных на женский масс-старт есть фамилии двоих россиянок — Евгении Павловой и Татьяны Акимовой.