Российский экс-боец ММА и киноактер Олег Тактаров высказался о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова к выступлениям в UFC.

В прямом эфире на своей странице в «Инстаграме» Тактаров отметил, что уйти вовремя — это талант, поэтому Хабибу Нурмагомедову удалось сделать то, чего не смог совершить другой легендарный боец UFC Федор Емельяненко.

«Правда, считаю, что Хабиб еще вернется, когда поймет, как тяжело зарабатывать в реальной жизни. Первое, что придет ему на ум, — продолжать выступать. Но в таком случае мы потеряем героя», — заявил Тактаров.

Напомним, в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе благодаря победе над американцем Джастином Гэтжи, а затем объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.