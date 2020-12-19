Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, а также общий старт российской сборной в текущем сезоне Кубка мира.

В эфире телеканала «Матч ТВ» сразу после гонки Миронова отметила, что допустила ошибки на одном рубеже стоя и на одном рубеже лежа. Биатлонистка рассказала о том, что начала выцеливать на первой стойке и именно из-за этого допустила три промаха.

«Не думаю, что нынешние результаты давят, мы продолжаем работать. Никакой паники в команде нет», – сказала Миронова.

Напомним, в первый масс-старт сезона из женской сборной России смогла попасть только Ирина Казакевич. Она получила 24-й номер в старт-листе. Евгения Павлова и Татьяна Акимова держатся в запасе.