В футбольном клубе «Сочи» дали официальный комментарий по поводу слухов о возможном возвращении в клуб российского форварда «Спартака» Александра Кокорина.

Слова генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко цитирует портал «Чемпионат». Специалист отметил, что не понимает, откуда появляется подобная информация в прессе.

«Кокорин находится на контракте в «Спартаке». Сколько можно придумывать и раскачивать эту тему?» — сказал Рубашко.

Напомним, Александр Кокорин выступал за «Сочи» весной и летом 2020 года на правах аренды. В то время спортсмен принадлежал петербургскому «Зениту», однако по окончании контракта стал свободным агентом и подписал контракт с московским «Спартаком». Последние полгода футболист толком не играл из-за проблем со здоровьем.