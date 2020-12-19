Главный тренер футбольного клуба «Монако» Нико Ковач рассказал о том, когда ожидается возвращение на поле российского полузащитника команды Александра Головина.

Слова Ковача цитирует официальный сайт «Монако». Тренер подчеркнул, что Головина не будет в заявке на матч с «Дижоном» в Лиге-1, однако футболист наконец-то возобновил тренировки в общей группе без ограничений.

«Я поговорил с врачом. Александр прогрессирует, но я думаю, что не следует рисковать. Мы ждем его возвращения к первому январскому матчу», — сказал Ковач.

Возвращение Головина на поле после травмы может состояться в игре с «Лорьяном» 6 января. Футболист не выступал с конца августа — с того момента, как получил повреждение. Восстановление игрока должно было завершиться еще осенью, но несколько раз оно затягивалось.