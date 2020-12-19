Российский биатлонист, чемпионат мира в эстафете Антон Бабиков высказался о своём выступлении в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Бабиков отметил, что ждал лучшего самочувствия в гонке и лучшей стрельбы.

«В принципе, она получалась, но на стойке сказалось слишком тяжёлое состояние ног — они не давали стрелять так, как я могу», — сказал биатлонист, добавив, что в этом состоянии можно было бы работать лучше и Бабиков знал, как это делать, однако сегодня, в пасьюте, с этим не справился.

«Штрафы были недалекие, совсем чуть-чуть где-то потерял в этой борьбе», — заключил Бабиков.

Напомним, Антон Бабиков занял 37-е место в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.